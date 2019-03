Bilder eines Stadtteils: Ein Streifzug durch Friedrichsfelds Geschichte

Voerde Die KAB hatte zu einem historischen Vortrag und Gesprächsabend ins Maximilian-Kolbe-Haus eingeladen.

Auf der Leinwand im Maximilian-Kolbe-Haus zieht die Geschichte Friedrichsfelds in Bildern und kurzen Texten an den Betrachtern vorbei. Heinz Kruse hat die Geschichte des Voerder Stadtteils in Bildern zusammengestellt und aufgearbeitet. Auf 200 Seiten Präsentation ist hier einiges an historischen Zeugnissen zu sehen. Aufnahmen aus den Anfängen Friedrichsfelds, als preußische Soldaten Militärmanöver durchführten. Fotografien aus der Zeit, als nach dem Deutsch-Französischen Krieg und dem Ersten Weltkrieg Kriegsgefangene das Ortsbild bestimmten. Und Luftaufnahmen, die zeigen, wie sich Friedrichsfeld im Laufe der Jahre veränderte. Auf einer dieser Aufnahmen ist etwa eine Brücke zu sehen, die parallel zur Eisenbahnbrücke über den Kanal führte. „Die wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder aufgebaut“, erläutert Heinz Kruse.