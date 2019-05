Burger, Waffeln und Insekten : Food-Festival auf dem Neutorplatz

Dinslaken Auch ein Insektenkoch ist am 19. Mai mit von der Partie.

Zum zweiten Mal findet in der Dinslakener Innenstadt ein Street-Food-Festival der besonderen Art statt: Der Street Food Circus kommt am Samstag, 18. Mai, und Sonntag, 19. Mai, wieder auf den Neutorplatz.

Außerdem darf sich Dinslaken auf den Foodtruck Burger Biene aus Osnabrück freuen. Mit frischen Burgern hat sie sich auf Festivals, Caterings und der täglichen Route auch überregional einen Namen gemacht. Vom klassischen Burger über die rauchige Variante mit Bacon und Käse bis hin zum Veggie Burger hat die Burger Biene für jeden etwas dabei. Auch Vegetarier kommen beim Street Food Circus nicht zu kurz. Mit diversen Angeboten wie vegetarischen Wraps, Nachos und Reisgerichten ist auch leckeres Fleischfreies dabei. Gespannt kann man auf den Insektenkoch sein, der Insekten in jeglicher Zubereitungsform schmackhaft präsentieren wird.

Das Organisationsteam von der Osnabrücker Agentur Next Choice freut sich auf diese zweite Veranstaltung in Dinslaken. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei und vor allem Sonntag wird mit Kinderschminken, Luftballons und Musik ein buntes Programm für Familien geboten.

Am Samstag kann von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr nach Herzenslust geschlemmt werden. Gleichzeitig öffnen am Sonntag, 19. Mai, die Geschäfte der Innenstadt ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Bummeln, Einkaufen und ein Besuch des Street Food Circus lassen sich somit perfekt miteinander verbinden.