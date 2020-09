Ein Schwimmbad für die UBV in Dinslaken : Straßenmalerei im Dienste des Wahlkampfs

Ein Schwimmbad für die UBV in Dinslaken

Dinslaken Sie hat es für Hiesfeld nicht geschafft, aber für den Neutorplatz in der Dinslakener Stadtmitte hat die Wählergemeinschaft UBV nun für ein Schwimmbad gesorgt. Wenn es auch der Regen wieder wegwaschen wird. Künstlerin Marion Rothardt hat das Werk geschaffen.

Wenn schon nicht mehr in Hiesfeld, dann aber doch auf dem Neutorplatz: Da ist jetzt ein Schwimmbecken zu sehen, mit blau glitzernd plätscherndem Wasser und einem Sprungbrett. Es ist aufs Pflaster gemalt und wirkt aus der richtigen Perspektive betrachtet beeindruckend dreidimensional.

Die Straßenmalerin Marion Ruthardt hat es auf Bitten der Wählergemeinschaft UBV geschaffen. „Klar ist das ein bisschen Kommunalwahlkampf für uns“, sagt der UBV-Fraktionschef Heinz Brücker. Das Werk spielt auf die Diskussion um den Erhalt des Hiesfelder Freibades an. Symbolträchtig klafft eine Lücke in der Umrandung des Beckens, und mit dem heraussprudelnden Wasser werden Geldmünzen in einen Abgrund gespült. Davor dümpelt ein Rettungsring mit „UBV“-Aufschrift. Auf dem Beckenrand steht außerdem ein Baum mit einem grünen Plastiksack – ein Seitenhieb auf die Stadt Dinslaken. Diese hatte ein Angebot der UBV, im Sommer 2019 Wasser-Säcke zur Versorgung der Straßenbäume zu stiften, ins Leere laufen lassen.