Widerstand gegen Pläne für Straßen-Ausbau : Initiative Taubenstraße zieht Kreise

Eine Straßenbaustelle (Symbolbild). Die Anwohner an der Taubenstraße fürchten, dass sie mit hohen Kosten belastet werden. Foto: dpa/Stefan Sauer

Hiesfeld Anlieger fordern den Stadtrat auf, dem Straßenausbau nicht zuzustimmen.

Die frisch gegründete Bürgerinitiative „Interessengemeinschaft Taubenstraße“ erfährt derzeit viel Zuspruch. „Es gibt mittlerweile Meldungen von anderen Bürgern in Dinslaken, die auch mit Straßenbaubeiträgen Probleme haben. Die Leute haben sich noch nicht organisiert, aber da blubbert es ganz schön. Die melden sich bei uns“, sagt Edgar Hellwig von der Gruppe. Derzeit sei man damit befasst, die Situation an der Taubenstraße weiter zu analysieren. „Wir setzen uns jetzt mit Anwälten auseinander“, so Hellwig. „Wir werden die Straße auch noch mal vermessen.“