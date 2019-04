Unterschriften übergeben : 1200 Voerder gegen Straßenbaubeiträge

Voerde Der Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler NRW übergab Bürgermeister Dirk Haarmann die Listen, auf denen Bürger für die Abschaffung unterzeichnet haben.

Die Listen mit den Unterschriften aus Voerde stecken in einem Karton. Den überreicht Hans-Ulrich Liebern, Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler NRW, an diesem Dienstagvormittag höchstpersönlich im Rathaus an Bürgermeister Dirk Haarmann. In viele andere Kommunen werden die Unterschriften per Post geschickt. Sie werden an die Städte und Gemeinden übergeben, damit dort deren Legitimität überprüft werden kann. „Wir werden das so schnell wie möglich abarbeiten“, erklärt Bürgermeister Dirk Haarmann.