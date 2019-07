Vorwurf: Stadt misst mit zweierlei Maß : Anlieger Taubenstraße kritisieren die Stadt

Dinslaken Die Ankündigung der Stadt Dinslaken, beim Ausbau der Althoffstraße werde auf eine Beteiligung der Anlieger an den Kosten verzichtet, hatte zu Unmut bei den Anwohnern der Taubenstraße geführt. Dort wurde auch die Frage gestellt, ob die Stadtverwaltung hier mit zweierlei Maß vorgehen würde.

Danach gilt der geplante Umbau der Althoffstraße nicht als Erneuerung im Sinne des Gesetzes. Weder ist die abgaberechtliche Nutzungszeit der einzelnen Straßenbestandteile abgelaufen noch gibt es reparatur- und sanierungsbedürftige Teileinrichtungen. In einem solchen Fall stuft das Gesetz die vorgesehenen Arbeiten als Maßnahmen ein, die für die Erschließungsfunktion der Straße an sich nicht erforderlich sind. In diesem Falle muss die öffentliche Hand die Kosten vollständig übernehmen und darf sie nicht über Straßenbaubeiträge teilabrechnen.