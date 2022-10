Streit um neue Landstraße : SPD Dinslaken hält Vorwürfe aus Hünxe zur L 4n für unfair

Dinslaken/Hünxe Die beiden Stadtverbandsvorsitzenden der SPD Dinslaken, Simon Panke und Kristina Grafen fordern die Landesregierung auf, die Karten auf den Tisch zu legen.

Der seit vielen Jahren in der Planung befindliche Bau der L 4n sorgt weiter für Diskussionsstoff. Dass die vier Hünxer Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU, EBH und FDP in einer gemeinsamen Erklärung der Dinslakener Initiative „Stop L 4n“ vorwerfen, den bisherigen Dialogprozess zu „torpedieren“, wollen die beiden Vorsitzenden der SPD Dinslaken, Kristina Grafen und Simon Panke so nicht stehen lassen. „Wir haben natürlich Verständnis für die „Hünxer Brille“, meint Kristina Grafen, die auch Mitglied des Vorstandes der SPD-Ratsfraktion ist. Die Hünxer Politiker wüssten, dass ihre Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass sie für die lokalen Interessen eintreten. Nicht anders verhalte es sich aber auch auf Dinslakener Seite, und auch hinsichtlich der Bürgerinitiative „Stop L 4n“. Und genau deshalb seien die geäußerten Vorwürfe unfair.