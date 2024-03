Gedenken Voerde erinnert mit Stolpersteinen an acht Opfer des NS-Regimes

Gertrud Katharina Ettwig, genannt Käthe, war erst 19 Jahre alt, als ihr noch junges Leben endete. Sie starb 1943 in einer Pflegeanstalt in Pfafferode, einem Ortsteil der Stadt Mülhausen in Thüringen. Sie war eines der unzähligen Euthanasieopfer, die in der NS-Zeit umgebracht wurden. Zum Gedenken an die junge Frau, die an der Schulstraße wohnte, wird demnächst ein Stolperstein auf dem kleinen Dorfplatz ihres Geburtsortes Mehrum verlegt.