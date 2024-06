Zur Erinnerung an NS-Opfer „Der Nationalismus wird aktuell wieder hoffähig“

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, heißt es im Talmud, einem der wichtigsten Bücher des Judentums. Damit die Namen von Opfern des Nationalsozialismus auch in Voerde nicht vergessen werden, wurden am Donnerstag acht Stolpersteine im Stadtgebiet verlegt, und zwar vor dem letzten frei gewählten Wohnort eines jeden Opfers.