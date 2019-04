Patenschafts-Programm : Dinslakenerin freut sich auf die High School

Dinslaken Schülerin Emelie Gummel wurde für das Parlamentarischen Patenschafts-Programm ausgewählt. Das Stipendium ermöglicht der 15-Jährigen ein Schuljahr in den USA.

Ost- oder Westküste, Miami, New York, Nebraska oder Alaska? Wohin es ab August geht, weiß Emelie Gummel noch nicht. Fest steht: Die 15-jährige Schülerin aus Dinslaken fliegt in die USA. Dort wird sie als Stipendiatin des Parlamentarischen Patenschaft-Programms zehn Monate bei einer Gastfamilie in einem der 50 Bundesstaaten leben, um dort eine US-High School zu besuchen. Im Februar wählte der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Vöpel die Schülerin der Gesamtschule Hünxe aus. Nun werden die Vorbereitungen konkreter: Erst vor kurzem hat Emelie neben „einer Millionen Formulare“ ihre Bewerbung für eine Gastfamilie abgeschickt.

Unter anderem mit Informationen über ihren Alltag, Freizeitaktivitäten, die Hausstauballergie. Emelie in drei Worten? Ehrgeizig, offen, spontan. Das habe sie jedenfalls angegeben. Der Brief hat Einfluss darauf, in welchem Bundesstaat die Dinslakenerin zur Schule gehen kann. „Ich mache Eiskunstlauf und denke deshalb nicht, dass ich zum Beispiel an die Küste kommen werde.“ Andererseits habe sie auch angegeben, dass sie gerne in der Sonne Zeit verbringe. Aber selbst gegen Alaska hat die 15-Jährige nichts. Eigentlich sei der Staat auch nicht so wichtig. „Ich finde wirklich alles schön in den USA.“