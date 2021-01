Katholische Kirchengemeinden : Dinslakener Sternsinger bringen „Segen-to-go“

Dinslaken Die Heiligen Drei Könige der katholischen Kirchengemeinden in Dinslaken werfen ihre Botschaft diesmal in Briefkästen ein. Gesungen wird nicht.

„Auch wenn wir es schon länger geahnt haben, kam die Entscheidung sehr überraschend und sehr kurzfristig“, so Pastoralreferent Franz-Josef Roth aus St. Vincentius. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Sternsinger der Katholischen Kirchengemeinden in Dinslaken in diesem Jahr nicht in der üblichen Weise die Häuser besuchen und den Segen des neugeborenen Gottessohnes bringen können.