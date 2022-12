Handel und Gewerbe in Dinslaken Walsumer Gin-Hersteller bald mit eigenem Laden in Dinslaken

Als Nicole Lingnau den beiden Walsumern das Angebot machte, dass sie das Spirituosen-Fachgeschäft mit dem klingenden Namen Spiritus Sanctus übernehmen könnten, mussten Jan Krott und Stephan Schetter erst einmal in sich gehen. In aller Ruhe überlegten sie, ob sie diesen Schritt tatsächlich wagen sollten. Ein eigenes Geschäft zu führen, das reizte die beiden Männer schon. Schließlich fragten sie ihre Frauen, was sie davon halten würden. Cordula Schetter und Sonja Krott gaben den Ausschlag. „Natürlich unterstützen wir unsere Männer und sind mit dabei“, waren sie sich einig. Und da sie sich bereit erklärt hatten, später auch im Laden zu stehen, fiel den Walsumern die Entscheidung leicht: Sie sagten zu.