Eyüp Yildiz „Die Menschen brauchen eine positive Erzählung von Demokratie“

Dinslaken · Dinslakens stellvertretender Bürgermeister nimmt an einem Erfahrungstausch in Berlin teil. Bei der Zusammenkunft in der Bundeshauptstadt geht es um das Thema „Demokratie beginnt vor Ort“.

11.03.2024 , 10:15 Uhr

Eyüp Yildiz, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Dinslaken. Foto: Heinz Schild

Dinslakens stellvertretender Bürgermeister freut sich auf interessante Gespräche und Begegnungen in der Bundeshauptstadt. Die Körber-Stiftung hat Eyüp Yildiz gemeinsam mit anderen ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern für die Zeit vom 10. bis 11. April zum Erfahrungsaustausch nach Berlin eingeladen. Das Thema der zweitägigen Zusammenkunft lautet: „Demokratie beginnt vor Ort“. Yildiz: „Ich halte das für ein Schlüsselthema unserer Zeit. Die vielen Demonstrationen in unseren Städten und Gemeinden gegen rechtsextreme Entwicklungen haben uns in den vergangenen Wochen gezeigt, wie die Sorge um die Demokratie unsere Bürgerinnen und Bürger bewegt. Aber so wichtig und richtig diese Demonstrationen waren und sind, allein werden sie nicht reichen, um die Bedrohungen unserer demokratischen Gesellschaft abzuwehren. Es genügt nicht nur gegen etwas zu sein. Die Menschen brauchen auch eine positive Erzählung von Demokratie, hinter der sie zusammenfinden können. Die zu vermitteln, ist unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker.“ Die Themen der Zeit, so der Sozialdemokrat weiter, seien sehr kompliziert. Demokraten könnten anders als extreme Populisten darauf keine einfachen Antworten geben. Umso wichtiger sei es, mit den Amtskolleginnen und -kollegen aus den unterschiedlichsten Regionen des Landes über deren Erfahrungen ins Gespräch zu kommen. „Ich bin sicher“, sagte Yildiz, „dass ich dabei viele wertvolle Erkenntnisse und Anregungen für die Arbeit in Dinslaken mit nach Hause nehmen kann.“ Das erhofft er sich auch von der Diskussion mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die während der zwei Tage in Berlin ebenfalls vorgesehen ist.

(RP)