In Götterswickerhamm : Steinschlange auf dem Rheindeich: Jury wählt drei Sieger-Kiesel

In Götterswickerhamm

Voerde Mehrere hundert Meter lang ist die „Perlenkette“ auf dem Deich bei Götterswickerhamm mittlerweile, bestehend aus vielen hundert schön bemalten kleinen Kunstwerken. Die Gewinner des Malwettbewerbs der CDU Voerde stehen nun fest: Jetzt werden die Kinder gesucht, die die kleinen Kunstwerke geschaffen haben.

Die Aufgabe der Steinschlangen-Jury war nicht leicht. Mehrere hundert Meter lang ist die „Perlenkette“ auf dem Deich bei Götterswickerhamm mittlerweile, bestehend aus vielen hundert schön bemalten kleinen Kunstwerken. Eva Sons hatte die Idee vor etlichen Wochen, in Zeiten von Corona den Kindern eine sinnvolle und geistreiche Beschäftigung zu bieten. Schnell wuchs die Schlange, und die Voerder CDU rief einen Malwettbewerb ins Leben: Wer kreiert den schönsten Stein?

In der Jury saßen die Erste Beigeordnete Nicole Johann, der ehemalige Bürgermeister Leo Spitzer, der Vorsitzende der BIG Rheindörfer Markus Rissel, die Voerder Künstlerin Martina Reimann und die Initiatorin Eva Sons. „Es war nicht leicht, hat aber großen Spaß gemacht“, sagte Leo Spitzer, der sich bei der Auswahl von seinem Enkel unterstützen ließ. „Es war die sprichwörtliche ‚Qual der Wahl‘“, sagte Markus Rissel. Die meisten Punkte erhielt am Ende ein knallbunter Stein mit einem fröhlichen Gesicht. Auf dem zweiten Platz landete ein bunter Stein mit zwei Bienen darauf. Und nur knapp dahinter auf dem dritten Platz der Kopf einer Schlange. „Das ist hier in der Steinschlange ein symbolträchtiges Motiv“, sagte Eva Sons, „und ganz hervorragend gemalt.“