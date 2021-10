Front- und Seitenscheibe des Pkw beschädigt : Jugendlicher wirft einen Stein gegen vorbeifahrendes Auto

Voerde Der Haupttäter soll eine auffällige Bauchtasche getragen haben.

Die Polizei sucht einen Steinewerfer. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 16.20 Uhr, als ein 20-jähriger Autofahrer aus Voerde die Rahmstraße in Richtung Möllen befuhr. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, warf ein Unbekannter in Höhe der Straße Am Eichelkamp einen Stein gegen die Frontscheibe des schwarzen VW Golf. Auch die Beifahrerseite wurde durch einen Stein beschädigt. Beide Schäden haben jeweils eine Größe von einem Zentimeter. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Er konnte drei Jugendliche von südländischem Aussehen am Straßenrand erkennen, die jedoch sofort wegliefen. Das Trio trug dunkle Jogginghosen und jeweils ein rotes, ein blaues und ein schwarzes T-Shirt. Der Jugendliche, der den Stein geworfen hat, war etwa 1,70 Meter groß und trug eine schwarze Bauchtasche, vermutlich der Marke Gucci. Hinweise an die Polizei Voerde, Telefon 02855 9638-0.