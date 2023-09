Verbraucherzentrale informiert „Steck die Sonne ein“ – Solarkraftwerk auf dem Balkon

Was ist ein Steckersolar-Gerät und wie funktioniert es? Eignet sich ein Steckersolar-Gerät für meine Wohnung? Wie groß sind Steckersolar-Geräte und welche Größe passt zu mir? Was bringt ein solches Gerät und lohnt es sich für mich? Gibt es Zuschüsse oder Fördermittel? Die Verbraucherzentrale Dinslaken beteiligt sich an der landesweiten Kampagne „Steck die Sonne ein" und beantwortet am Samstag, 16. September, von 10 bis 16 Uhr an einem Infostand in der Innenstadt die Fragen aller Interessierten.