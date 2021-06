Neuer Besitzer : Ehemalige Steag-Tochter heißt nun EP Power Minerals

Kraftwerksnebenprodukte vermarktet Steag Power Mineral (Symbolfoto). Foto: Büttner, Martin (m-b)

Dinslaken Ein tschechisches Unternehmen hat die in Dinslaken ansässige Firma übernommen und will dadurch auch ihre Position in der Bauindustrie stärken.

Die Steag hat ihre Tochtergesellschaft Steag Power Minerals (SPM), die ihren Sitz in Dinslaken hat, an das Prager Unternehmen EP Power Europe (EPPE) verkauft. EPPE gehört zum tschechischen Energiekonzern EPH. Die Kartellbehörden haben der Übernahme, die nun wirksam wird, zugestimmt. Das Unternehmen firmiert ab dem 1. Juni unter dem neuen Namen EP Power Minerals. „Mit der Akquisition will EPH ihre Position im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und umweltfreundlichen Lösungen stärken, die wichtige Ziele in der langfristigen Strategie und EPH sind“, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von EPH und Steag heißt.

Der Steag-Konzern freut sich, einen Käufer gefunden zu haben, „der unserer ehemaligen Tochtergesellschaft und ihren Mitarbeitern eine verlässliche Perspektive für eine weitere und kontinuierlich positive Entwicklung bietet“, so die Steag. Der Konzern hat sich im Zuge seiner Neuausrichtung auf neue Energiemärkte zum Verkauf seiner in Dinslaken ansässigen Tochtergesellschaft entschlossen. Beschleunigt worden sei diese Entwicklung durch die Entscheidung der Bundesregierung, die Kohleverstromung in Deutschland bis 2038 zu beenden. Steag Power Minerals ist europaweit führend in der Bereitstellung von Kraftwerksnebenprodukten (insbesondere Flugasche sowie REA-Gips) und Verbrauchsstrahlmitteln, wie es in der Pressemitteilung heißt. Außerdem bietet SPM Dienstleistungen im Bereich Abfallmanagement an.

(RP)