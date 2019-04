Steag-Anteile : Nun soll Dinslaken für zwei Millionen Euro bürgen

Dinslaken Das Konsortium, das auch die Steag-Anteile der Stadtwerke Dinslaken verwaltet, hat Schwierigkeiten, Kredite zu bekommen.

Der Rat der Stadt Essen hat die Weichen gestellt: Zeitnah soll ein Verkaufsprozess der Steag-Anteile in die Wege geleitet werden. Begründet wird dieser Schritt damit, dass sich die Steag überwiegend im internationalen Umfeld engagiert, mit klassischen Aktivitäten von Stadtwerken von Kommunen habe das nichts zu tun. Zumal das Geld der Kommunen in Gefahr gerät, wenn die Geschäfte schlecht laufen.

Nach der aktuellen Anpassung der Gesellschaftsverträge der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft (KSBG), in der sechs Revier-Stadtwerke ihre Steag-Anteile gebündelt haben, könnten Anteile auch an nicht-kommunale Interessenten verkauft werden. Diese Änderung der Verträge ist auch vom Dinslakener Rat in seiner jüngsten Sitzung akzeptiert worden.

Eine weitere Steag-Entscheidung steht im nächsten Monat an, denn der Kommunalen Beteiligungsgellschaft fällt es aufgrund der heiklen Lage auf dem Energiemarkt zunehmend schwerer, Bankkredite zu bekommen. Also springen jetzt die Städte ein. Essen zum Beispiel mit einer Bürgschaft von bis zu 20 Millionen Euro. So wird vorzeitig die Mitte 2020 auslaufende Finanzierung zur Steag-Übernahmen gesichert.

Eine solche Entscheidung steht nun auch den Dinslakener Politikern bevor: Am vergangenen Mittwoch hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke getagt und den Bürgermeister sowie die Geschäftsführung der Stadtwerke gebeten, eine beratumngsfährige Vorlage vorzubereiten, die die Gewährung einer Bürgschaft der Stadt Dinslaken an die KSBG in Höhe von zwei Millionen Euro vorsieht.

Darüber wird am 29. Mai in einer Sondersitzung von Finanzausschuss, Hauptausschuss und Stadtrat entschieden.

Die Stadt Essen will ihre Steag-Anteile verkaufen. Auch ein Verkauf der Dinslakener Steag-Anteile wird nicht ausgeschlossen. Grundsätzlich sei er denkbar, aber nur zu einem akzeptablen Preis, wie es in einer Stellungnahme der Satdt Dinslaken heißt. Eines ist allerdings für die Kommune kein Thema: weitere Anteile an der Steag von anderen zu erwerben. Das sieht auch Jürgen Buchmann, Vorsitzender der SPD-Fraktion, so. Insgesamt unterstützt er die am Mittwoch vom Stadtwerke-Aufsichtsrat festgelegte Marschroute, müsse darüber nun mit seiner Fraktion sprechen.

Wie Wolfgang Kammann im Gespräch mit der RP sagte, sollen die Steag-Anteile grundsätzlich gehalten werden. Ein Verkauf komme aus Sicht der Stadtwerke nur dann in Betracht, wenn es ein gutes Angebot gebe. Die Stadtwerke, so erklärte Kammann, „stehen weiterhin zur Steag“.

Die Steag gehört über die Beteiligungsgesellschaft KSBG den Städten Dortmund (38 Prozent), Duisburg (19 Prozent), Bochum (18 Prozent), Essen (15 Prozent), Oberhausen (sechs Prozent) und Dinslaken (sechs Prozent). 2010 wurden 51 Prozent der Anteile der Steag, damals die Energie-Tochter des Evonik-Konzerns, von dem Konsortium erworben. 2014 erwarb das Konsortium dann den restlichen 41-Prozent-Anteil an der Steag. Insgesamt wurden für sämtliche Anteile 1,2 Milliarden Euro (30 Prozent Eigenanteil der Unternehmen, 70 Prozent über Kredite) gezahlt. Die 45 Millionen Euro, die Steag für 2018 ihren Anteilseignern als Gewinnausschüttung zahlt, dienen komplett zur Deckung des Kapitaldienstes. Der Eigenkapitalrendite lang anfangs bei 12 Prozent und sank bis auf auf vier Prozent. Mittlerweile ist auf diese Ausschüttungen verzichtet worden, sie soll es erst wieder ab 2022 geben.

