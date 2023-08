Steag-Millionen für NRW-Städte wie Dinslaken „Einmalige Chance, hohen Schuldenberg abzubauen“

Der Erlös durch den Verkauf der Steag-Anteile in Höhe von 2,6 Milliarden Euro an die spanische Gesellschaft Asterion kann sehr viel Geld in die Stadtkassen spülen. Hinzu kommt der im Raum stehende Rekordgewinn der Steag in Höhe von weiteren 1,9 Milliarden Euro aus dem Jahr 2022 und der Gewinn aus dem Jahr 2023. Der Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen (BdSt NRW) fordert, dass das Geld von den Eigentümer-Städten für die Schuldentilgung eingesetzt wird. Der BdSt NRW hat dabei besonders Dinslaken im Auge.