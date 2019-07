Mehrfach großflächige Verschmutzungen im Juni : Ursache für Ölfilm auf Rhein geklärt

Die Steag hat die Ursache ermittelt. Es gab ein Leck an einer Trafo-Kühlanlage.

Die Quelle war demnach ein Leck im Kühl-Kreislauf, an den ein mit Öl gefüllter Kraftwerks-Trafo angeschlossen ist. Dieser Trafo ist voller Öl, um bei Bedarf als Ersatzteil für andere Kraftwerke in NRW zu dienen. Die gewaltige Maschine würde im entleerten Zustand binnen kurzer Zeit korrodieren. Den Fachleuten der Steag zufolge gab es an nicht offensichtlicher Stelle an den Leitungen des Kühlkreislaufes, ein Stück vom Trafo entfernt im Maschinenhaus, eine undichte Stelle. Von dort aus gelangte das Öl auf komplizierten Wegen in andere Bereiche. „Wir haben Rückstände im Regenrückhaltebecken gefunden und in der Siebbandabspritzanlage“, führt Adamek aus. „Dann haben wir rekonstruiert, wie das dahingekommen sein kann.“ Das habe leider relativ lang gedauert, weil es kompliziert gewesen sei, die Ereigniskette zusammenzusetzen. „Das war schon Detektivarbeit“, stellt Adamek fest. Mit dem Leck an der Kühlanlage sei zudem ein sehr unwahrscheinliches Ereignis eingetreten.