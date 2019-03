Deutlich unterrepräsentiert : Stark im Team: Frauen bei der Feuerwehr

Feuerwehrfrau Celine de Lasberg (links) von der freiwilligen Feuerwehr und die hauptberufliche Brandmeisterin Mareike Mußog auf der Wache. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services/Heiko Kempken

Dinslaken Es gibt nur wenige weibliche Einsatzkräfte in Dinslaken. Mareike Mußog und Celine de Lasberg gehören dazu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mh) Hoch oben auf dem knallroten Einsatzfahrzeug sitzen sie: Mareike Mußog, hauptamtliche Brandmeisterin, und Celine de Lasberg, freiwillige Feuerwehrfrau in Dinslaken. Das sollte eigentlich nichts Besonderes sein, doch sind Frauen in der Feuerwehr in Deutschland noch stets deutlich unterrepräsentiert.

Was das in der Praxis bedeutet, lassen auch Details erahnen: Celine de Lasberg trägt eine Jacke in Größe 46. Das ist nicht etwa unisex, sondern eine kleine Herrengröße. Und wenn sie sich das Schutzkleidungsstück für Einsätze überzieht, sei die Frauenumkleide oft leer. Wie fühlt es sich an, nicht alleine, aber deutlich unterrepräsentiert, unter Männern zu arbeiten?

Info Geringer Frauenanteil bei den Hauptamtlichen Dinslaken Der Frauenanteil liegt bei rund 6,5 Prozent unter den hauptamtlichen Feuerwehrleuten in der Stadt Dinslaken. Bundesweit Nach Angaben des Deutschen Feuerwehrverbandes sind nur unter zwei Prozent der hauptamtlichen Kräfte Frauen. Im Ehrenamt seien es deutlich mehr, dort machen die Frauen über neun Prozent der Feuerwehrleute aus.

Für die beiden Frauen sei das nichts Besonderes. Mareike Mußog arbeitete zuvor bei der Bundeswehr, schon da hatte sie überwiegend männliche Kollegen. Die 39-Jährige kam mit dem Wunsch zur Bundeswehr, im großen Team zu arbeiten und „eine Kameradschaft“ zu haben. Über ein Praktikum lernte sie die Arbeit bei der Feuerwehr kennen und ließ sich zur Brandmeisterin ausbilden. Sie schätzt die „abwechslungsreiche Arbeit“ in ihrem neuen Job. Die Abwechslung reize auch Celine de Lasberg an ihrem Ehrenamt. Die 19-Jährige kam 2015 über einen Freund zur Jugendfeuerwehr. „Eine wirklich große Rolle spielt das Geschlecht hier nicht“, sagt sie. Es sei aber schon vorgekommen, dass ihr die Jungs zum Spaß etwas Schweres abgenommen hätten. Mareike Mußog teilt diese Erfahrung nicht. „Mir wird nichts abgenommen. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte genauso anpacken, wie die Männer.“

Beide Frauen bekämen durchweg positive Rückmeldung von Kollegen, Bekannten und Betroffenen bei ihren Einsätzen. Dass Frauen in der Feuerwehr von der Öffentlichkeit als besonders rar betrachtet werden, scheint Mareike Mußog gelassen zu sehen. „Das ist einfach so bei männertypischen Berufen.“

Die erste hauptamtliche Feuerwehrfrau in Dinslaken sei 2001 auf die Wache gekommen, erinnert sich Udo Walbrodt. Im Ehrenamt seien Frauen aber schon deutlich länger dabei. Um mehr Frauen zu gewinnen, habe die Feuerwehr bereits die Bedingungen bei den Einstellungsverfahren geändert, etwa beim Sporttest, sagt Walbrodt. Zudem würden auch Ausbildungen außerhalb des Handwerks als Voraussetzung für eine berufliche Laufbahn in der Feuerwehr anerkannt. Bei gleicher beruflicher Qualifikation würden Frauen bei der Einstellung bevorzugt, so Walbrodt.

Mit der Teilnahme am Girls Day, den auch Mareike Mußog betreut, und an Ausbildungsbörsen hofft die Feuerwehr Dinslaken, Schülerinnen auf das Berufsbild aufmerksam zu machen. Dennoch: es bewerben sich noch immer deutlich mehr Männer als Frauen, ihr Anteil bleibt im Vergleich zu männlichen Kollegen gering. Die genauen Beweggründe dafür kenne Udo Walbrodt nicht.

Alles nur eine Frage des Images? „Das Bild der Feuerwehr ist ein männliches, das eines Helden“, findet die städtische Gleichstellungsbeauftragte Karin Budahn-Diallo. Das schrecke Frauen noch immer ab.

„Die Polizei hatte das Problem in den 80er und 90er Jahren.“ Gezielte Kampagnen hätten geholfen, den Frauenanteil deutlich zu erhöhen. Das müsse auch die Feuerwehr schaffen. „Die Hürde war lange Jahre sehr hoch, das Bild der Feuerwehr ein männliches. Und viele Feuerwehren werben nicht aktiv genug um Frauen.“

Celine de Lasberg unterdessen braucht nicht erst noch eine Kampagne, um vom Berufsbild überzeugt zu werden. Die 19-Jährige weiß schon genau, was sie ausgehend von ihrem Ehrenamt werden will: Feuerwehrfrau – und zwar hauptberuflich, wie ihre Kollegin Mareike Mußog.

(mh)