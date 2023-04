Gemeinsame Pläne von Caritas, Awo und Kinderschutzbund Gerald Schädlich verteidigt Stärkungspakt-Projekte

„Herr Yildiz sollte sich mal fragen, warum zum Beispiel in Holland und Österreich die Durchschnittsrenten bei circa 2000 Euro liegen und in Deutschland bei lediglich etwa 1200 Euro. Ausgenommen natürlich die Beamten mit circa 3000 Euro“, kontert Gerald Schädlich. Der Liberale stellt fest, dass in den vergangenen 20 Jahren es gerade auch die SPD, die Partei von Eyüp Yildiz, gewesen sei, „die eine dringend notwendige Reform der umlagenfinanzierten Rente verhindert hat“. In anderen Ländern gebe es die aktien- und fondsbasierte Rente und das Rentenniveau sei dort deutlich höher als in Deutschland.