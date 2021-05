Im Lesegarten Dinslaken : Französischer Bücherschrank am Rittertor leer geräumt

Französischer Bücherschrank am Rittertor leer geräumt

Seit 46 Jahren besteht die Freundschaft zwischen Dinslaken und Agen. Die Schirme über der Neustraße in den französischen Nationalfarben waren dafür ein Zeichen, der französische Bücherschrank ein anderes. Foto: spv/Städtepartnerschaftsverein Dinslaken

Dinslaken Am 23. März war der französische Bücherschrank im Lesegarten am Rittertor den Bürgern übergeben worden. Jetzt ist er leer.

Eine böse Überraschung hat der Städtepartnerschaftsverein Dinslaken bei der Kontrolle des französischen Bücherschranks im Lesegarten am Rittertor erlebt. Der Schrank ist vollständig leer geräumt. Nutzer haben die komplette Auslage „ausgeliehen“ und nicht zurückgebracht. Bestückt mit nagelneuen Romanen, französischer und deutscher Literatur, Bildbänden, Magazinen, Tageszeitungen aus Agen, Reiseberichten und Landkarten, war der Schrank am 23. März anlässlich des 46.-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft Dinslaken und Agen den Bürgern übergeben worden. Auch neue Bücher, die der Verein als Gastgeschenke von den Freunden aus Agen erhalten hatten, waren dort zu finden und sind nun verschwunden.

Der Städtepartnerschaftsverein bittet nun alle, die sich an dem Schrank „bedient“ haben, die Exponate wieder in den Schrank zu stellen. Der Verein sehe sich nicht in der Lage, den Inhalt vollständig zu ersetzen.