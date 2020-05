Baustelle verhindert Einhaltung der Hygieneregeln : Dinamare öffnet im September

Die Umsetzung des Infektionsschutzes und der Hygieneregeln ist in der derzeitigen Baustellensituation nicht gegeben. Doch die Zeit wird für die Erweiterung des Stadtwerkebads genutzt.

Das Dinamare wird voraussichtlich erst am 14. September wieder öffnen. Der Aufsichtsrat der Dinslakener Bäder GmbH befürwortet diesen Beschluss der Geschäftsführung. Die Entscheidung mag auf den ersten Blick Freizeitschwimmer, aber auch Schulen und die Vereine enttäuschen, berge aber Vorteile über die aktuelle Sicherheit der Gäste und des Personals hinaus, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn die Bauarbeiten zur Erweiterung des Stadtwerkebades um ein Sportbecken, das die Vergrößerung des bestehenden Umkleide- und Sanitärbereiches mit sich zieht, sowie um ein zweites Lehrschwimmbecken seien in vollem Gange. Und eben diese Erweiterung führte auch zu dem Ergebnis, dass eine Umsetzung der Hygienemaßnahmen im Baustellenkontext kaum umzusetzen ist.

Auf der Liegewiese stehen Kräne und auch das Cabriodach kann wegen der benachbarten Dacharbeiten derzeit nicht geöffnet werden. Es wäre also nur ein Hallenbadbetrieb möglich, der hinsichtlich eines Infektionsrisikos von Seiten der DLRG als kritisch bewertet wird. Zumal die Umkleiden und die Duschen in ein Container-Provisorium hätten umziehen müssen. Dort wären in den beengten Raumverhältnissen die allgemeinen Abstandsregeln von 1,5 Metern nicht einhaltbar gewesen. In den engen, feuchten Räumen ohne ausreichende Luftumwälzung hätte die Gefahr einer Übertragung des Coronavirus über Aerosole bestanden.