Spendabel Lebensmittel für die Winterhilfe

Donnerstag, 9 Uhr, vor dem Eingang des Düppelpunkt an der Düppelstraße: Schon seit einer Stunde warten hier Menschen, nehmen die Kälte in Kauf. Denn donnerstags verteilt die Caritas-Einrichtung hier Lebensmittel. Ein Angebot, das wegen der Inflation und der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten immer mehr Menschen in Anspruch nehmen müssen. „Früher waren es 20 bis 30 Personen, die kamen“, so Daniela Rohde, Leiterin der dem Düppelpunkt angeschlossenen Kita, „jetzt stehen hier wöchentlich 50 bis 70 Bedürftige.“