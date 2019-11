Unsere Woche : Dinslakener Stadtwerke verspielen viel Vertrauen bei den Bürgern

Meinung Kommunale Unternehmen genießen bei den Bürgern einen Vertrauensvorschuss, den die Menschen anderen Unternehmen zumeist nicht entgegenbringen. Doch dieses Vertrauen kann man durch falsche Entscheidungen, Misswirtschaft und selbstgefälliges Verhalten schnell verlieren.

Das kann fatale Folgen haben. Man erinnere sich an die Sparkasse-Dinslaken-Voerde-Hünxe, die es in ihrer früheren Form heute so nicht mehr gibt, denn sie ist in der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe aufgegangen. Gerade sind die Dinlakener Stadtwerke dabei, viel Vertrauen bei den Bürgern zu verspielen.