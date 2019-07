Eine Woche lang : Kostenfreie Wasserzapfstellen fürs Straßengrün

Dinslaken Um Bäume, Sträucher und Blumen vor dem Vertrocknen zu bewahren, stellen die Stadtwerke Dinslaken in Kooperation mit der Firma Kerkfeld im Stadtgebiet an sechs verschiedenen Standorten Wasserzapfsäulen, sogenannte Standrohre auf.

Hier können die Bürger ab Montag kostenlos Wasser entnehmen und dieses zur Bewässerung der Pflanzen in der Umgebung nutzen. Die Stadtwerke Dinslaken unterstützen damit den Aufruf der Stadtverwaltung an die Dinslakener Bürger, die Straßenbäume und -sträucher in ihrer Nachbarschaft zu wässern. Die Aktion ist von Montag, 29. Juli, bis Mittwoch, 7. August angesetzt.