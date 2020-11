Zu Fuß durch Dinslaken : „Gasspürer“ prüfen das Rohrnetz

Dinslaken Mitarbeiter der Stadtwerke sind vier Monate in Dinslaken unterwegs. Rund 166 Kilometer Gasverteilleitungen und 119 Kilometer Gashausanschlussleitungen werden mithilfe von sensiblen Messgeräten kontrolliert.

Die vollständige Gasrohrnetzprüfung wird voraussichtlich - je nach Witterung - vier Monate in Anspruch nehmen. Ohne GPS läuft heute auf den Straßen fast nichts mehr. So auch bei der Gasrohrnetzüberprüfung. Wie bei einem Navigationsgerät wird auf dem Laptop ein digitaler Bestandsplan des Versorgungsnetzes gezeigt. Eine gelbe Linie zeigt den Verlauf der Rohrleitungen an. Auch Hinweise auf Art und Leitungsverlauf zu den einzelnen Hausanschlüssen sind digitalisiert.