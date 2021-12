Stadtwerke Dinslaken : Neue Ladestation am Penny-Markt ist in Betrieb

Neue Ladestation am Penny-Markt ist in Betrieb

Dinslaken Die Stadtwerke Dinslaken haben jetzt auch die neue Ladestation auf dem Penny-Parkplatz an der Karl-Heinz-Klingen-Straße freigeschaltet.

Der Strom an der Ladestation kann per App oder QR-Code abgerechnet werden. Die Stadtwerke Dinslaken bieten zudem mit der SD-Ladekarte und den Tarifen Dinmobil Select und Dinmobil Basis ihren eigenen Zugang nicht nur zu ihren Ladepunkten in Dinslaken, sondern rund 30.000 Ladestationen im In- und Ausland im Verbund von ladenetz.de