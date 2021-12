Stadtwerke nehmen Station an der Parkstraße in Betrieb : Neue Ladepunkte für Elektroautos in Dinslaken

Stadtwerke nehmen Station an der Parkstraße in Betrieb

Dinslaken Bei der neuen Säule hinter dem Rathaus Dinslaken handelt es sich im eine 22kW-Ladstation, wie sie von den Stadtwerken bereits an zwölf Standorten im Stadtgebiet betrieben wird.

25 Ladepunkte für Elektroautos betreiben die Stadtwerke Dinslaken bereits, nun kommen Nummer 26 und 27 hinzu. Am Montag wurde die neue Ladestation an der Parkstraße in Betrieb genommen.

Die neue Ladestation hinterm Rathaus ist eine Ergänzung zum bestehenden Angebot auf dem Parkplatz an der Althoffstraße und der Tiefgarage der Kathrin-Türks-Halle. Eine weitere Konzentration von gut frequentierten Ladestationen gibt es rund um die Neutor Galerie. Weitere Lademöglichkeiten gibt es an zwei Standorten in Hiesfeld, am Baßfeldshof und an der Helenenstraße.