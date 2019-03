Frühester Baubeginn 2020: Holz-Energie: Antrag fürs Zentrum ist gestellt

Auf diesem Areal in hinteren Bereich der Thyssenstraße soll das neue Holz-Energiezentrum entstehen. Die geplante Anlage wird nur einem Teil des Grundstücks einnehmen. Foto: Stadtwerke

Dinslaken Die Stadtwerke Dinslaken haben bei der Bezirksregierung Düsseldorf den Genehmigungsantrag für das Dinslakener Holz-Energiezentrum (DHE) gestellt. Am Montag vor einer Woche erteilte der Beirat der Dinslakener Holz-Energiezentrum GmbH & Co.