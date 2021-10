Vorsicht mit persönlichen Daten : Dinslakener Stadtwerke begrüßen Gesetz gegen Vertragsabschlüsse am Telefon

Dinslaken Immer wieder bitten Kunden den kommunalen Versorger um Hilfe, damit ein unter falschen Tatsachen erschlichener Wechsel zu einem anderen Anbieter rückgängig gemacht wird.

Erst wird man von unerlaubter Telefonwerbung belästigt und ein paar Wochen später erlebt man dann noch die böse Überraschung: Ohne eigenes Wissen und Einverständnis wurde der Vertrag mit dem Energielieferanten gewechselt. Auch in Dinslaken kam es immer wieder vor, dass Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Dinslaken im Kundencenter an der Gerhard-Malina-Straße erschienen und um Hilfe baten, einen oftmals unter Angaben falscher Tatsachen erschlichenen Wechsel zu einem anderen Anbieter rückgängig zu machen.

„Damit ein Vertrag wirksam ist, muss er künftig ‚in Textform‘, also zum Beispiel per E-Mail, SMS oder auch als Brief oder Fax vorliegen“, heißt es dazu in einer Veröffentlichung auf der offiziellen Homepage der Bundesregierung (https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/faire-verbrauchervertraege-1829172).