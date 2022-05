Eigenkapital des Versorgungsunternehmens wird kräftig aufgestockt : Stadtwerke: 12,6 Millionen für Dinslaken

Dinslaken Der kommunale Konzern hat im vergangenen Jahr einen satten Gewinn erwirtschaftet, von dem der Löwenanteil als Dividende an die Stadt geht. Das Geld fließt als Finanzertrag in den städtischen Haushalt 2022.

Der Jahresabschluss der Stadtwerke für das Geschäftsjahr 2021 weist einen Überschuss von 15,136 Millionen Euro aus. 15 Millionen Euro des erzielten Gewinns werden als Dividende an die Stadt Dinslaken als Gesellschafterin der Stadtwerke ausgeschüttet, die verbleibenden 136.000 Euro fließen in die Gewinnrücklage des Unternehmens. Die Kapitalertragssteuer, die auf die 15 Millionen Euro fällig wird, liegt bei 15 Prozent, macht also 2,25 Millionen Euro aus. Der Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer beträgt 5,5 Prozent (123.750 Euro). Somit bleiben für die Stadt Dinslaken von den 15 Millionen Euro etwa 12,67 Millionen Euro als Nettoausschüttung übrig.

In der Kathrin-Türks-Halle Die Mitglieder des Finanzausschusses der Stadt Dinslaken kommen zu ihrer nächsten Sitzung am Dienstag, 7. Juni, zusammen. Getagt wird dann ab 17 Uhr im Foyer im ersten Obergeschoss der Kathrin-Türks-Halle.

Der Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke und die Dividendenzahlung an die Kommune sind nur ein Punkt auf der Tagesordnung für die nächste Sitzung der Mitglieder des Finanzausschusses. Das Gremium tagt am 7. Juni in öffentlicher Sitzung in der Kathrin-Türks-Halle.