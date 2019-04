Jeder Kilometer zählt : Stadtradeln: Voerde und Hünxe sind dabei

Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Voerde/Hünxe Die Aktion läuft vom 6. bis 26. Mai.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum vierten Mal beteiligen sich der Kreis Wesel und die ihm angehörenden Kommunen an dem bundesweiten Mobilitätswettbewerb „Stadtradeln“. In den drei Aktionswochen dokumentieren die Bürger alle von ihnen mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer – egal, ob den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder in der Freizeit: Jeder Kilometer zählt.

Nachdem sich 2018 elf Kommunen aus dem Kreisgebiet an der Aktion beteiligt haben, radeln in diesem Jahr alle 13 Kommunen mit. Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Voerde, Wesel und Xanten nehmen mit dem Kreis Wesel im Verbund vom 6. bis zum 26. Mai an der Mobilitätskampagne teil und suchen die fahrradaktivste Kommune.

Dinslaken radelt vom 25. Mai bis 14. Juni und Moers legt schon am 1. Mai los. Jeder, der in den teilnehmenden Kommunen wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder in einem Verein aktiv ist, darf sich für diese Kommune anmelden und Kilometer zählen. Es werden wieder verschiedene Preise vergeben.