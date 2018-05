Dinslaken : Stadtradeln: Dinslaken tritt für gutes Klima in die Pedale

Dinslaken Die Stadt Dinslaken beteiligt sich vom 2. Juni bis 22. Juni an dem deutschlandweiten Wettbewerb "Stadtradeln" in Kooperation mit der Metropole Ruhr. Die Kampagne dient der Förderung des Null-Emissions-Fahrzeugs Fahrrad im Straßenverkehr, um Luftschadstoffe und Lärm zu reduzieren und die Lebensqualität in den Städten und den Gemeinden deutlich zu verbessern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alle Dinslakener sind eingeladen, drei Wochen lang kräftig in die Pedale zu treten und möglichst viele Fahrradkilometer beruflich sowie privat für den Klimaschutz und für Dinslaken zu sammeln.

Das Anradeln wird am Samstag, 2. Juni, um 10.15 Uhr im Burginnenhof des Rathauses beginnen und ist mit einer kurzen Tour durch Dinslaken zusammen mit dem ADFC Dinslaken-Voerde und Bürgermeister Michael Heidinger verbunden. Zu dem Anradeln sind alle Interessierten herzlich eingeladen.



Dinslaken : Ein schönes Fest

zurück

weiter

Mittels der Meldeplattform Stadtradeln-Radar! und über die Stadtradeln-App können die Teilnehmer die Stadtverwaltung während des Aktionszeitraums über GPS per Smartphone oder per Internet auf störende oder gefährliche Stellen im Radwegeverlauf in Dinslaken aufmerksam machen.

Informationen dazu und zur Aktion gibt es online unter www.stadtradeln.de/dinslaken

(RP)