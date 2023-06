Stadtradeln 2023 in Dinslaken 205.000 Kilometer – ein neuer Rekord

Dort bedankte sich Bürgermeisterin Michaela Eislöffel für das Mitmachen und das große Engagement: „Unsere schöne Stadt eignet sich mit ihren kurzen Wegen und grüner Natur in besonderer Weise zum Fahrradfahren“, sagte Eislöffel. Das Fahrrad sei ein umweltfreundliches und gesundes Fortbewegungsmittel. „Wann immer es möglich ist, sollten wir versuchen, unsere Wege CO 2 -neutral zurückzulegen.“ Mit der Aktion Stadtradeln hätten alle Teilnehmenden gezeigt, dass das in Dinslaken sehr gut möglich sei. „Dafür gilt ihnen mein herzlicher Dank“, wird die Bürgermeisterin in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.