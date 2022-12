400 Obstbäume gehen an Kleingartenvereine Dinslaken pflanzt zum Stadtjubiläum 750 Bäume

Rund 400 Obstbäume übergibt die Stadt an die Dinslakener Kleingartenvereine. Diese werden dort in den Gärten gepflanzt und gepflegt. Die anderen rund 350 Bäume pflanzt der Fachdienst „Grünflächen“ der Stadtverwaltung auf städtischen Flächen wie Grünanlagen, Friedhöfen und an Wanderwegen. Diese Bäume werden durch bunt gestrichene Dreiböcke in den Farben Lila, Hellblau und Weiß auffallen.