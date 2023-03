750 Jahre Stadt Dinslaken Ein Lichterlabyrinth zum Stadtjubiläum

Dinslaken · In ein Lichterlabyrinth des Theaters Anu laden zum 750-Jahre-Jubiläum der Stadt Dinslaken die Stadtwerke an zwei Tagen im März ein. An einem der beiden Tage fällt die Show zusammen mit der Earth Hour, an der auf der ganzen Welt das elektrische Licht gelöscht wird.

09.03.2023, 23:01 Uhr

3.500 Kerzenlichter markieren den Weg der „Großen Reise“. Foto: Stadt Dinslaken