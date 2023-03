Aktion zum Stadtjubiläum Stadtwerke Dinslaken verlosen 750-Jahre-Münze

Die Gedenkmünze ist auf 750 Exemplare limitiert. Es gibt sie in verschiedenen Qualitäten und wird von Bruker auf seiner Öl-hydraulischen Presse selbst geprägt. Der Dinslakener fertigt seit vielen Jahren Münzen, zu den ersten gehörte eine Replik des Dinslakener Groschens aus dem 14. Jahrhundert, der Bezahlmittel war, als die Stadt ein Münzrecht hatte. Bruker prägt seine Münzen nach traditioneller Handwerkskunst, ihr Wert ist vor allem ideell. Schon 1998, anlässlich des 725. Jahrestags der Stadtrechtverleihung, schuf er eine Gedenkmünze, die wohl noch so manchem in Dinslaken in die Hände fallen wird, der nun auch die 750-Jahr-Münze sammelt.