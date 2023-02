750 Jahre Dinslaken Das sind die Veranstaltungen zum Stadtjubiläum

24. August: Berlin kann jeder, Dinslaken muss man wollen!

Die große Kleinstadtshow in der Jubiläumsedition von Mirko Schombert und Ensemble am Donnerstag, 14, August, in der Kathrin-Türks-Halle

„Berlin kann jeder, Dinslaken muss man wollen“ ist eine interaktive Show, die sich um das Thema „Wir lieben unsere Stadt“ dreht. In Form von Szenen, Showelementen, Songs, Spielformaten und Special Guests aus Dinslaken nähern wir uns den Fragen an: Was ist Provinz und wie lebt es sich hier? Warum wollen eigentlich immer alle nach Berlin? Welche Chancen bietet die Kleinstadt allgemein? Und Dinslaken im Besonderen – heute und in den letzten 750 Jahren?