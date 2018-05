Dinslaken: Stadtinfo leiht NiederrheinRäder aus

Dinslaken Wer kein eigenes Fahrrad zur Hand hat, per Bus oder Bahn anreist, kann sich ab sofort bei der Stadtinformation am Rittertor eines der apfelgrünen Gazelle-"NiederrheinRäder" ausleihen.

Das Prinzip der Ausleihe ist ganz einfach: Direkt persönlich in der Stadtinformation ausleihen oder vorab den Drahtesel reservieren, telefonisch unter 02064 66222 oder im Internet unter www.niederrheinrad.de. Einzig die Angabe des Start- und Zielpunktes sowie der Mietdauer ist erforderlich. Das Fahrrad kostet neun Euro pro Tag, eine Gruppen- oder Langzeitmietung ist per Anfrage möglich. Ebenso besteht auf Anfrage die Möglichkeit, sich ein Pedelec mit Elektroantrieb auszuleihen (25 Euro pro Tag). Das Team der Stadtinformation gibt weitere Auskünfte über das Verleihsystem sowie das Radwegenetz in und um Dinslaken. Mit dem NiederrheinRad wurde von der Niederrhein Tourismus GmbH ein Verleihsystem mit derzeit rund 50 Verleih- und Servicestationen etabliert. Neben der Stadtinformation am Rittertor ist im Art Inn Hotel am Bahnhof eine Verleihstation integriert.