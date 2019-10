Mit Flatterband umgeben : Stadthallen-Schild zerstört am Boden

Stadthallen-Schild zerstört am Boden

Dinslaken Vor zwei Jahren wurde das große Bild, das die umgestaltete Kathrin-Türks-Halle zeigt, aufgestellt.

Im Oktober 2017 wurde es auf dem Platz vor der Stadthalle aufgestellt: das mehrere Quadratmeter große Schild, auf dem zu lesen steht „Eine Halle für alle – wir freuen uns auf die Wiedereröffnung der Kathrin-Türks-Halle“ und das ein Bild des Gebäudekomplexes zeigt, wie er nach der Umgestaltung aussehen soll. Damals hatte der Rat beschlossen, die Halle zu sanieren. Nun liegt dieses Schild am Boden. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Opfer des Sturmes geworden, der am vergangenen Freitag wütete und die metallenen Hohlrohre, an denen das Schild befestigt ist, umknickte. Die Überreste des Schildes sind inzwischen gesichert und mit Flatterband versehen worden.