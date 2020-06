Fakten und Hintergrund: Kommunalwahl 2020 : Noch einige Großbaustellen in Dinslaken

Noch einige Großbaustellen in Dinslaken

Ein Dinslakener Großprojekt: die Sanierung und der Umbau der Stadthalle. Die Arbeiten sollen in diesem Jahr beendet werden. Foto: Heinz Schild

Am 13. September finden Kommunalwahlen statt. Die Bürger stellen Weichen für die Zukunft ihrer Kommune. In Dinslaken wird es um die grundsätzliche Frage gehen, wie die Neuorientierung aussieht, welche Prioritäten für Vorhaben sich ändern, welche Projekte nun nach vorne rücken, welche noch Zeit haben und deshalb möglicherweise erst einmal ausgesetzt werden.

Was sich Anfang des Wahljahres niemand hätte vorstellen konnte, dass ein Virus die Welt verändert, ist inzwischen Wirklichkeit geworden. Und der neue Dinslakener Stadtrat wird sich auch mit den Folgen und Herausforderungen der Corona-Pandemie beschäftigen müssen, von der noch niemand weiß, wann sie überwunden sein wird. Fest steht jedenfalls, dass sie auch die künftigen politischen Entscheidungen beeinflussen wird. In Dinslaken wird es um die grundsätzliche Frage gehen, wie die Neuorientierung aussieht, welche Prioritäten für Vorhaben sich ändern, welche Projekte nun nach vorne rücken, welche noch Zeit haben und deshalb möglicherweise erst einmal ausgesetzt werden.

In Dinslaken ist einiges auf den Weg gebracht worden, einige Projekte, wie die Sanierung und der Umbau der Stadthalle gehen langsam ihrem Ende entgegen, Noch in diesem Jahr soll die Kathrin-Türks-Halle fertig werden. Bleibt allerdings die Frage nach den Kosten. Knapp unter 35 Millionen sind eingeplant. Wenn es billiger werden sollte, umso besser; erfahrungsgemäß ist es allerdings wahrscheinlicher, dass der Kostenrahmen überschritten wird – sei es wegen Preissteigerungen in nicht erwartetem Ausmaß oder weil zusätzliche Ausgaben für Arbeiten anfielen, die vorher nicht abzusehen gewesen sind.