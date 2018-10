Düsseldorf: Schwertschluckerin

Düsseldorf Lucky Hell ist ein absoluter Blickfang in der Apollo-Show Burlesque. Bis zu 60 Zentimeter sind die Schwerter, die sie schluckt.

Keine Frage, Lucky Hell ist ein absoluter Blickfang in der Apollo-Show Burlesque. Da steht sie mit platinblonder Perücke auf der Bühne, und der Zuschauer weiß nicht, wo er zuerst hinschauen soll. Denn die 33-jährige Künstlerin ist am ganzen Körper stark tätowiert. Besonders auffällig – wenn sie sich mit einem Handgriff entblättert und nur noch in einer engen, aufreizenden Korsage vor ihrem Publikum steht – ist der Totenkopf in Lebensgröße, der auf ihrem Bauch in Magenhöhe prangt.