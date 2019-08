Büdchen in Düsseldorf : Kaufen und klönen im Happy Shop

Düsseldorf Für die Menschen rund um die Färberstraße ist der Happy Shop eine Institution. Manche besuchen das Büdchen auch nach einem Umzug, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Nach fast vier Jahren haben es Zeynap Karakas und ihr Mann Yilmaz geschafft. Am Übergang von Erasmus- und Corneliusstraße ist ihr „Happy Shop“ inzwischen eine Institution. Als sie das Geschäft 2015 übernahmen, gab es noch zwei weitere Kioske in Sichtweite. In einem kann man inzwischen rumänische Lebensmittel kaufen, im anderen wird in Kürze ein Gastronomie-Betrieb eröffnen. „Wir bleiben, auch wenn unser Tag morgens um fünf beginnt und erst nach Mitternacht endet“, sagt die 50-Jährige. Von sechs bis 23 Uhr können die Kunden in dem begehbaren Geschäft (fast) alles rund um den täglichen Bedarf kaufen. Bier, Limo, Schnaps, Zigaretten, Rasierklingen, Leipziger Allerlei, Hering in Pfeffersoße, Katzenfutter, Haarshampoo, Eis, Zeitungen: Die Frage ist nicht, was Zeynap Karakas hat, sondern eher was sie nicht hat. „Kunden, die zweimal nacheinander die Antwort ,Haben wir nicht’ erhalten, kommen nicht mehr“, begründet die Geschäftsfrau das breite Sortiment. Die Lage an der Ecke zur Färberstraße ist ideal. Die nächsten Supermärkte sind weiter weg und die Lage sorgt für eine gute Mischung aus Stamm- und Laufkundschaft.