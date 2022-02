Auch das Kraftwerk Lohberg steht auf dem Programm : Im März finden wieder Stadtführungen durch Dinslaken statt

Eduard Sachtje als Nachtwächter Foto: Martin Büttner/Büttner, Martin (m-b)

Dinslaken Für den kommenden Monat sind mehrere thematische Rundgänge durch die Stadt geplant. So geht es beispielsweise mit dem Nachtwächter durch die Altstadt.

Im März gibt es in Dinslaken wieder zahlreiche Stadtführungen zu erleben. Am Mittwoch, 2. März, bietet Gästeführer Eduard Sachtje um 19 Uhr seinen Nachtwächterrundgang durch die Altstadt an. Stilecht gekleidet in schwarzer Tracht mit Lampe und Hellebarde nimmt er Interessierte mit auf seine Reise in die Vergangenheit der Stadt. Treffpunkt zur Führung ist an der Stadtinformation am Rittertor. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person.

Für Samstag, 5. März, 13 bis 15 Uhr, lädt Professor Martin Kaltwasser zu einer Führung am Kraftwerk Lohberg ein. Im Rahmen des Landschaftskunstprojekts „Choreographie einer Landschaft“ baute das Künstlerduo Köbberling/Kaltwasser zusammen mit der Dinslakener Bevölkerung und vielen weiteren Freiwilligen im Jahr 2015 dieses einzigartige Kraftwerk, in dem allein mit menschlicher Kraft und pedalbetriebenen Geräten Elektroenergie erzeugt wird. Das Kraftwerk Lohberg ist das weltweit erste seiner Art. Das vornehmlich aus recycelten Materialien errichtete Kraftwerk thematisiert die grundlegende Frage nach Energieverbrauch und -gewinnung, Ressourcenknappheit, Nachhaltigkeit und Klimaveränderung. Die Führung umfasst eine Begehung des Geländes der ehemaligen Zeche Lohberg, einen Besuch im Kraftwerkspavillon mit Vortrag und praktischen Beispielen ungewöhnlicher, die Phantasie anregender Energieerzeugung für Jung und Alt. Treffpunkt zur Führung ist am Kraftwerkspavillon im Bergpark. Die Teilnahmegebühr beträgt Zehn zehn Euro pro Person.

Am Mittwoch, 9. März, vermittelt Gästeführer Eduard Sachtje um 19.30 Uhr auf seiner Führung „Mittelalterliches Dinslaken“ Wissen zur Stadtgründung Dinslakens im Mittelalter, wie sich das Recht im Mittelalter darstellte, wie man zu der Zeit lebte und was heute noch vom Mittelalter übriggeblieben ist. Auch die Münzprägung fiel in diese Zeit. Noch heute wird der Dinslakener Pfennig als Preis vom Heimatverein Land Dinslaken vergeben und der Dinslakener Groschen als Schokogroschen verteilt. Treffpunkt zur Führung ist an der Stadtinformation am Rittertor. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person.

Einen Tag später, am Donnerstag, 10. März, berichtet der Gästeführer und ehemalige Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Ronny Schneider um 17 Uhr von der bewegten Geschichte der evangelischen Stadtkirche und wie sie sich von der Pechmarie zur beliebten Citykirche entwickelt hat. Ein künstlerisches Highlight dieser Tour sind die Kirchenfenster von Werner Persy. Treffpunkt zur Führung ist an der evangelischen Stadtkirche an der Duisburger Straße. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Person.

Am letzten März-Sonntag, am 27.März, startet um 15 Uhr die Gästeführung „Arbeiten auffe Zeche“. Die Ende 2005 geschlossene Zeche Lohberg war für die Bergarbeiter nicht nur eine Arbeitsstätte – sie war Lebensmittelpunkt. Bei dem Rundgang schildert der ehemalige Bergingenieur Silvo Magerl anschaulich die harte Arbeitswelt unter Tage und hat spannende Geschichten rund um das Bergmannsleben parat. Er selbst hat fast sein gesamtes Arbeitsleben auf der Zeche Lohberg verbracht. Treffpunkt zur Führung ist am Ledigenheim in Lohberg auf der Stollenstraße. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro pro Person.

Verbindliche Anmeldungen für diese Führungen sind in der Stadtinformation am Rittertor telefonisch unter 02064 66222 oder per E-Mail an stadtinformation@dinslaken.de möglich. Die Stadtinfo am Rittertor ist dienstags bis samstags von 10 bis 13 Uhr sowie dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Teilnahmevoraussetzung für die Führungen ist der Nachweis über eine vollständige Impfung oder der Nachweis einer Genesung. Zudem besteht während der gesamten Dauer der Führung Maskenpflicht. für die Teilnehmer.

(RP)