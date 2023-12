Arbeitsgruppe zufrieden Stadtfilm vermittelt einen Eindruck vom Leben in Dinslaken

In den vergangenen Monaten haben der Regisseur Adnan Köse und Thorsten Ippendorf (IPPI Film) gemeinsam mit einer Gruppe von Ratsmitgliedern an der endgültigen Version des Dinslakener Stadtfilms gearbeitet. In der jüngsten Ratssitzung berichtete Horst Miltenberger (CDU), zweiter stellvertretende Bürgermeister, vom Abschluss der kostenfrei durchgeführten Nacharbeiten.