Online-Angebote nutzen : Stadtbibliothek Voerde ist wegen Krankheit des Personals geschlossen

Voerde Entliehene Medien können im Kulturbüro des Rathauses zurückgegeben werden.

Aufgrund krankheitsbedingter Personalausfälle bleibt die Stadtbibliothek Voerde am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. November, geschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist noch nicht absehbar, wie sich die personelle Lage in den kommenden Tagen entwickeln wird, deshalb werden die Bürgerinnen und Bürger von der Kommune gebeten, sich vor dem Besuch der Voerder Stadtbibliothek unter www.voerde.de zu informieren. Es besteht die Möglichkeit, über den Online-Katalog der Bibliothek die Leihfristen zu verlängern https://www.voerde.de/de/inhalt/stadtbibliothek/Leihfristverlängerungen. Entliehene Medien können am Mittwoch und Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8.30 bis 12 Uhr auch im Rathaus, Kulturbüro, Raum 128,