Vergangenheit wird lebendig Dinslakener Stadtgeschichte ist jetzt digital abrufbar

Der große Lageplan, den Stadtarchivarin Katharina Schinhan behutsam auseinanderfaltet und auf den Tisch legt, stammt höchstwahrscheinlich aus dem Jahr 1907. Auf ihm ist unter anderem die Schachtanlage Lohberg eingezeichnet. Der Zahn der Zeit hatte allerdings kräftig an diesem Plan genagt und deutliche Spuren in Form von Rissen hinterlassen. Diese sind nun allerdings nicht mehr zu sehen, da dieser Katasterplan zu den Dokumenten gehört, die das Stadtarchiv hat restaurieren lassen. Außerdem wurden bislang 177 historische Urkunden digitalisiert und sind nun am Computerbildschirm einsehbar.