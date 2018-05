Dinslaken: Stadt will weiterplanen dürfen

Dinslaken Viele Fragen blieben beim Bürgerdialog zum Bahnhofsvorplatz unbeantwortet.

Eine der aktivsten Rollen an diesem Abend hatte Stadtsprecher Marcel Sturm. Er hatte gestern beim Bürgerdialog zur Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes die Rolle übernommen, das Mikrofon durch die Stuhlreihen im Dinslakener Ratsaal zu denen zu tragen, die eine Frage hatten. So musste er in den gut zwei Stunden etliche Meter zurücklegen, denn Fragen und kritische Anmerkungen gab es viele, konkrete Antworten weniger. Letzteres zwangsläufig, wie Bürgermeister Michael Heidinger und Baudezernent Dr. Thomas Palotz deutlich zu machen versuchten. Denn noch seien die Planungen in einem Stadium, in dem viele Details erst noch zu klären seien. Beim Bürgerentscheid am 10. Juni geht es aus Sicht der Verwaltungsspitze dann auch vor allem darum, dass sie die Freiheit erhält, weitere Verbesserungen der Situation auf dem Bahnhofsvorplatz planen zu können. Die Details, so ihr Versprechen, würden dann im weiteren Verlauf intensiv mit den Dinslakenern abgestimmt, ihre Ideen könnten einfließen. Dieser weitere Planungsprozess ist aus Sicht der Stadtspitze aber ausgeschlossen, wenn sich die Initiatoren des Bürgerentscheids mit ihrer Forderung, die Verkehrsführung und die Parksituation dort so zu lassen, wie sie ist, durchsetzen. Und von dieser Auffassung ließ sie sich auch nicht durch den Hinweis abbringen, dass das Ergebnis des Bürgerbegehrens. nur für zwei Jahre bindend sei.